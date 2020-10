Guelmim-Oued Noun: le Conseil régional flingue le polisario

Le Conseil de la région Guelmim-Oued Noun a souligné, ce mercredi, que les récentes « tentatives désespérées » menées par le polisario visent à saboter les efforts du Maroc en vue de mettre fin à la question du Sahara marocain.

Dans un communiqué, la présidente du conseil, Mubarak Bouaida, réaffirme, « en son nom et au nom des membres du conseil et de tous les habitants de la région, sa condamnation des tentatives désespérées des séparatistes visant à saboter les efforts du Maroc pour résoudre la question du Sahara et à mettre en péril la paix dans cette partie du Royaume ».

Le conseil dénonce ainsi les provocations ayant ciblé le Maroc en tentant de changer le statut de la zone tampon, d’effectuer des manœuvres militaires et de fermer le poste-frontière El Guergarat. Les séparatistes du polisario cherchent, en effet, « à paralyser le mouvement commercial et humanitaire du Maroc, entraver la liberté de mouvement et porter préjudice aux intérêts stratégiques du Royaume avec les Etats d’Afrique subsaharienne », ajoute-t-on de même source.

A cet égard, le communiqué condamne « toute manœuvre désespérée des séparatistes » de saper la stabilité du Maroc et le processus de développement global mené par le roi Mohammed VI dans les provinces du Sud.

Partant de leur forte conviction quant à la justesse de la cause nationale, les membres du conseil régional réitèrent leur attachement indéfectible à l’intégrité territoriale du Royaume et leur détermination à sa défense sous la conduite éclairée du Souverain.

M.S. (avec MAP)