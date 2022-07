Guelmim: Abderrahim Bouaida retrouve son siège au Parlement

Dans une nouvelle décision, la Cour constitutionnelle a annoncé, jeudi 28 juillet courant, la victoire de Dr Abderrahim Bouaida en tant que député istqlalien, de la circonscription de Guelmim, à la Chambre des représentants.

Et ce, après l’annulation de la décision de la Commission de comptage qui avait déclaré vainqueur Mohamed Rajdal, du Rassemblement national des indépendants (RNI), lors du triple scrutin législatif, communal et régional du mercredi 8 septembre 2021.

La décision de la Cour constitutionnelle fait suite à sa connaissance des résultats du recours, inscrit dans son secrétariat général le 29 septembre 2021, présenté par Dr Abderrahim Bouaida en tant que candidat aux élections, demandant à être déclaré vainqueur de ces dernières, après l’annulation de l’élection du RNIste Mohamed Rajdal.

Et suite aux dysfonctionnements qui ont affecté le dépouillement des bulletins de vote et leur comptage, la Cour constitutionnelle a estimé que ces deux opérations ne s’étaient pas déroulés conformément aux règles stipulées par les articles 78, 79, 84 et 85 de la loi organique, relative à la Chambre des représentants, d’une part, et des erreurs de comptage des bulletins, d’autre part.

La Cour constitutionnelle a donc estimé que ces erreurs ont entaché l’opération de recensement des bulletins de vote de la circonscription de Guelmim. Résultat des courses, Dr Abderahim Bouaida a recouvré son siège de député istiqlalien, au sein du groupe parlementaire de l’Unité et de l’Egalitarisme, à la Chambre des représentants, sous l’Hémicycle.

L.A.