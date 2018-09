Gouvernement: remaniement ministériel en vue ?

Le quotidien a ajouté que tous les secrétariats d’Etat pourraient être supprimés, ajoutant que le départ du PPS du gouvernement devrait permettre à la majorité de retrouver son équilibre. Wait and see.

