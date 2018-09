Gouvernement: les nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (département de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique), Mourad Maouhoub et Chouayb Rafiki ont été nommés doyens de la faculté des lettres et sciences humaines Ain Chock à Casablanca (Université Hassan II de Casablanca) et de la faculté de médecine dentaire (Université Hassan II de Casablanca), a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi.

Ismaïl Kabbaj et Ahmed Moustachi ont été nommés aux postes de directeur de l’école nationale de commerce et de gestion Ain Sebaa (Université Hassan II de Casablanca) et de l’école nationale supérieure d’arts et métiers à Casablanca (Université Hassan II de Casablanca).

Concernant le Haut-commissariat au plan (HCP), le Conseil de gouvernement a approuvé la nomination de Abdouss Belkacem en tant que directeur de l’Institut national de statistique et d’économie appliquée, et de Salaheddine Bahji en tant que directeur de l’école des sciences de l’information.

Le Conseil a approuvé la nomination de Abdelbaki Hassani en tant qu’inspecteur régional de l’urbanisme, de l’architecture et de l’aménagement du territoire national pour la région de l’Oriental, relevant du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville – département de l’aménagement du territoire national et de l’urbanisme-, et de Mohamed El Khalil Diouri au poste de directeur de la protection de la famille, de l’enfance et des personnes âgées au Ministère de la Famille de la solidarité de l’égalité et du développement social.

Au ministère de la Justice, le Conseil de gouvernement a approuvé la nomination de Hassan El Kabbab en tant que directeur du budget et du contrôle.