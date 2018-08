Gouvernement: les nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de la Santé, Lahcen Chtibi et Saïd Fekkak ont été reconduits dans leurs fonctions en tant que, respectivement, inspecteur général et président de la fondation Hassan II pour la promotion des œuvres sociales du personnel du secteur public de la santé, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile, porte-parole du gouvernement, Mustapha El Khalfi, dans un communiqué lu lors d’un point de presse au terme de la réunion hebdomadaire du Conseil du gouvernement.

Le Conseil de gouvernement a également approuvé la nomination au même département du Dr Mohammed Youbi au poste de directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies, de Taoufik Jamal en tant que directeur des médicaments et de la pharmacie, de Rachid Seddik au poste de directeur des ressources humaines et de Yahian Abdelhakim en tant que directeur de la population, a ajouté El Khalfi.

Au niveau du ministère de l’Emploi et de l’insertion professionnelle, Abdelmouneim Madani a été nommé directeur de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), et ce dans le cadre de la mobilité, a-t-il dit.