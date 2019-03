Gouvernement: la majorité en alerte à cause des ‘’lives’’ de Benkirane

Selon une source proche de la majorité gouvernementale, les six partis politiques qui composent celle-ci vont se réunir ce mercredi, à Rabat. L’ordre du jour de la réunion comporte plusieurs points concernant des sujets d’actualité.

Dans une déclaration à Le Site info, la même source ajoute que les six leaders des partis de la majorité répondront présent pour débattre de certains différends qui divisent les composantes de l’Exécutif et compromettent son action. La réunion sera donc l’occasion propice en vue de trouver les solutions adéquates aux interrogations multiples que se pose l’opinion publique, ces dernières semaines.

Et il est également attendu que les six partis de la majorité mettent sur le tapis les récentes sorties de l’imprévisible ex-chef de gouvernement et ancien patron du PJD. En effet, les propos de Abdelilah Benkirane, sur tout et sur rien, via sa page officielle Facebook, interpellent aussi bien le commun des mortels que les responsables de la chose publique.

La réunion, qui devait avoir lieu dimanche dernier et a été reportée à ce mercredi, abordera d’autres sujets. Parmi lesquels, le retard pris dans la promulgation de certains décrets et lois organiques. Sans oublier la polémique qui prend beaucoup d’ampleur autour de l’enseignement de certaines disciplines scientifiques dans une langue étrangère, au lieu de l’arabe, l’une des deux langues officielles du Royaume.

Larbi Alaoui