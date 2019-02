Gouvernement: la gent féminine révoltée contre El Othmani

La gent féminine au sein de la majorité en veut au chef de gouvernement. Ces dames reprochent à Saâeddine El Othmani de ne pas avoir défendu leur cause avec une plus grande conviction, alors qu’un remaniement ministériel est quasi-imminent.

Elles qui espéraient une plus grande représentativité, craignent maintenant d’être purement et simplement mises à la touche dans la prochaine course aux maroquins, rapporte le quotidien Assabah de ce vendredi.

Les craintes des femmes secrétaires d’Etat ou ministres du gouvernement El Othmani sont d’autant plus grandes que le chef de gouvernement compte regrouper certains secrétariats d’Etat au sein des ministères, Ceci, dans le dessein d’assurer une meilleure cohésion concernant l’action de l’équipe gouvernementale.

Sauf que le regroupement préconisé par El Othmani réduira comme peau de chagrin le nombre des ministres et des secrétaires d’Etat. Ce qui explique la révolte de la gent féminine au sein de l’actuel Exécutif s’attendant à faire les frais du remaniement ministériel, à quelques encablures du mi-mandat.

L.A. (avec M.A.S.)