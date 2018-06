Gouvernement: El Othmani hausse le ton

Le Chef de gouvernement Saad Eddine El Othmani a appelé ses ministres à communiquer davantage avec les citoyens, soulignant que leur mission, aujourd’hui, ne consiste pas à «rester dans leurs bureaux», étudier les dossiers et donner des ordres.

Lors du conseil de gouvernement tenu le 28 juin, le Chef de l’Exécutif a précisé qu’ils sont censés travailler sur le terrain afin de répondre aux attentes du peuple. Et d’ajouter que le gouvernement est aujourd’hui appelé, après les derniers événements que le Maroc a vécus, à être plus efficace face aux revendications de plus en plus nombreuses des citoyens.

«Vous devez aujourd’hui faire de l’écoute et de la réalisation votre devise. Et cela ne peut se faire sans l’interaction directe avec l’opinion publique», a-t-il assuré en s’adressant à ses ministres.

El Othmani a souligné que tout manquement concernant les décisions du gouvernement ne sera plus toléré, regrettant le fait que plusieurs administrations ne respectent pas les consignes de l’Exécutif.

Le Chef de gouvernement a rappelé, par ailleurs, les directives royales pour lier la responsabilité à la reddition des comptes et assurer que tous ceux qui violeront la loi seront désormais lourdement sanctionnés.

N.M.