Abdellatif Ouahbi houspille Benabdelkader sur le GMT+1

Décidément ‘’l’heure d’été’’, bien plus que le PLF 2019, continue de susciter bien des émois au sein de la très honorable Chambre des représentants chargée, comme chacun le sait, de la transparence financière de la vie politique et sociale du Royaume.

Lundi, lors d’une audience publique où le ministre délégué chargé de la Réforme de l’administration et de la fonction publique a été ‘’questionné’’ si l’on peut dire par le député PAM Abdellatif Ouahbi, et autres députés de l’opposition et de l’Istiqlal notamment, les présents ont assisté à un vif débat.

Celui qui semble avoir initié cette fameuse heure, le ministre en l’occurrence, aura passé un sacré, pour ne pas dire, un mauvais quart d’heure en étant houspillé de part et d’autre comme jamais auparavant, salissant ainsi son aura de respectabilité et d’honorabilité.

Nonobstant les joutes oratoires entre, les élus amis d’hier et ennemis d’aujourd’hui, de l’USFP et de l’Istiqlal, on passera directement au PAMiste Abdellatif Ouahbi, héros incontesté de cette soirée. Il s’en est pris non sans véhémence à l’exécutif en le traitant d’incompétent.

Regrettant le silence radio gouvernemental depuis le + une heure qui fait jaser et qui a choqué les Marocains lors d’un Conseil de gouvernement exceptionnel, le député s’est demandé d’ailleurs, le pourquoi de cette décision au lendemain d’un Conseil du gouvernement ordinaire . “L’Union européenne consulte ses citoyens depuis un an pour uniformiser l’heure sur toute l’année”, a-t-il dit.

Ouahbi s’est même interrogé pourquoi un tel Conseil n’a pas été déclenché lorsqu’il y eut des drames qui ont affecté le pays, le déraillement de train, les morts de l’immigration et autres tragiques fléaux. Poursuivant son argumentation, il a pris en exemple la souffrance en conséquence des écoliers et élèves des montagnes qui vont devoir subir les effets de cette heure supplémentaire.

Bien plus que l’heure en elle-même, c’est un décret royal, une loi que vous avez changée par un décret gouvernemental. C’est au Parlement de le faire, pas au gouvernement. Nous irons au-devant de la Cour pour voir ce que vous allez dire. ”

“Si vous voulez discuter de la décision, je suis prêt après l’audience car je n’ai ni le temps, ni les éléments de réponse en ce moment pour le faire”, a tout simplement rétorqué le ministre.

M.J.K