GMT+1: “rien n’est définitif”, assure Benabdelkader!

La colère provoquée par le maintien de l’heure d’été au Maroc a poussé le gouvernement à changer de stratégie et à chercher des alternatives pour calmer les ardeurs des citoyens.

Le ministre de la Réforme de l’administration et de la fonction publique Mohamed Benabdelkader a ainsi assuré que le décret stipulant l’ajout de 60 minutes à l’heure légale est “révisable” et “n’est pas définitif”.

Lors de la séance orale tenue ce mardi 13 novembre à la chambre des représentants, le responsable a précisé qu’au lieu de revenir à l’heure GMT lors du dernier dimanche du mois d’octobre, il a été décidé de prolonger l’horaire d’été dans le but d’ «instaurer une certaine stabilité».

«Toutes les composantes du gouvernement assument cette décision. On poursuivra le dialogue avec les citoyens. Je peux vous assurer qu’on suit les choses de près», a affirmé Benabdelkader.

Et d’ajouter que l’Exécutif a pris cette décision à titre expérimental, soulignant qu’il tranchera définitivement à la fin de cette période d’évaluation : garder l’heure d’été pendant toute l’année ou revenir à l’heure légal. Ce qui est certain, c’est que les quatre changements annuels de l’heure n’auront plus lieu.

Le ministre a tout de même appelé à ne pas mépriser la principale raison pour laquelle le gouvernement a décidé de maintenir l’heure d’été, et qui n’est autre que la sécurité énergétique.

N.M.