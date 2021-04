Ghali hospitalisé en Espagne sous un faux nom: « Un vrai scandale », selon El Othmani

Le chef de gouvernement considère le fait que le chef des séparatistes du Polisario ait pu se déplacer en Espagne pour se faire soigner, avec un faux passeport et une fausse identité, constitue un scandale sans précédent.

Saâeddine El Othmani a également exprimé son grand étonnement que d’aucuns prétendent « qu’il s’agit du chef d’Etat d’une république, avec un gouvernement et des ministres », alors qu’il ne peut même pas voyager avec son propre passeport, délivré par sa république fantomatique!

De même que le chef de gouvernement et SG du PJD a assuré que les communiqués, récemment publiés par le pseudo Polisario et s’en prenant au Maroc, ne sont que du vent et de la poudre aux yeux. Lesquels communiqués ne sont aussi qu’une vaine tentative des séparatiste d’un république sans existence, ni substance à l’encontre des nombreux succès diplomatiques réalisés ces derniers temps par le Royaume, et à plusieurs niveaux, a souligné El Othmani.

A.Z.