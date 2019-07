Forum d’Affaires: plus de 50 entreprises espagnoles à Casablanca

Le Forum d’Investissement et d’Affaires Espagne-Maroc aura lieu, mardi et mercredi à Casablanca, annonce le Bureau économique et commercial de l’Ambassade d’Espagne au Maroc.

Organisé par le Secrétariat d’État du Commerce d’Espagne, à travers l’ICEX EspagneExportation et Investissements et les Bureaux Économiques et Commerciaux d’Espagne à Casablanca et à Rabat, la Confédération Espagnole des Organisations Entrepreneuriales (CEOE) et la Chambre de Commerce en Espagne, ce Forum, qui donne suite au fort élan qu’a représenté pour la relation bilatérale la récente visite d’État au Maroc du Roi et la Reine d’Espagne, vise à mettre en évidence et à contribuer au renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays en accordant une attention particulière à la promotion des investissements, indique un communiqué du Bureau économique et commercial de l’Ambassade d’Espagne au Maroc.

L’événement, qui devra connaître la participation de 300 représentants de l’administration publique et du secteur privé des deux pays, a pour but également de promouvoir la rencontre entre les entreprises marocaines et la délégation de plus de 50 entreprises espagnoles qui vont explorer les opportunités d’investissement et de commercialisation au Maroc dans de nombreux secteurs identifiés comme présentant un intérêt spécial, tels que l’industrie automobile, les infrastructures de transport, les énergies renouvelables, l’eau, les technologies agricoles, l’industrie agroalimentaire, les services éducatifs ou le secteur touristique.

Au programme de ce forum, qui se tient en partenariat avec le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), deux sessions plénières sont prévues pour discuter des opportunités d’investissement au Maroc et des aspects financiers des relations maroco-espagnoles.

Des réunions B2B seront également organisées entre des représentants d’entreprises espagnoles et marocaines et se poursuivront mercredi afin de continuer à élaborer et concrétiser des projets commerciaux communs entre des partenaires espagnols et marocains.

Le Maroc et l’Espagne ont considérablement renforcé leurs liens commerciaux ces dernières années. L’Espagne est devenue depuis 2012 le premier partenaire commercial du Maroc, son premier client et fournisseur sur les marchés internationaux.

Le Maroc représente ainsi un marché essentiel pour l’Espagne, en tant que deuxième destination des exportations espagnoles hors UE. Dans l’ensemble, les échanges entre les deux pays ont atteint en 2018 les 160.640 millions de dirhams, valeur qui a doublé au cours des six dernières années.

S.L. (avec MAP)