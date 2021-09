Formation du gouvernement: les USFPistes se réunissent ce dimanche

Le bureau politique de l’Union Socialiste des Forces Populaires (USFP) a convoqué une réunion du Conseil national du parti, dimanche prochain, pour discuter des développements liés aux échéances du 8 septembre et de leurs résultats aux différents niveaux, y compris la position du parti dans la prochaine carte politique.

La réunion du Conseil national sera également consacrée à l’orientation que le parti devrait prendre en phase avec les décisions issues de son 10ème Congrès et à l’expérience qu’il a accumulée en matière de défense de ses choix politiques et intellectuels, indique un communiqué du bureau politique du parti, publié à l’issue d’une réunion qui s’est tenue lundi en vue de discuter des résultats du scrutin du 8 septembre et des consultations engagées par le chef du gouvernement désigné.

A l’issue de larges discussions et d’un examen des développements liés aux récentes élections, le bureau politique a fait part de la volonté de l’USFP de faciliter le processus de consultations afin de former le gouvernement, et ce en harmonie avec les messages adressés par les citoyens à travers les urnes et d’une manière à même de garantir la formation d’un gouvernement harmonieux, fort et solidaire qui puisse répondre aux attentes de la société marocaine.

La position du Bureau politique, poursuit le communiqué, émane du slogan porté par le parti lors des dernières élections, lequel exprime, d’une part, l’ambition de cette formation de changer la carte politique de sorte à servir les intérêts du pays autant à l’intérieur qu’à l’étranger, et tend, d’autre part, à la formation d’un gouvernement cohérent avec une forte ambition, face aux défis du moment en matière de démocratie sociale, de consolidation des acquis en matière de droits humains, du renforcement du tissu économique et de réponse aux besoins sociaux des populations.

Dans une allocution de circonstance, ajoute le communiqué, le premier secrétaire du parti, Driss Lachgar, a salué le peuple marocain qui a fait preuve de citoyenneté et porté le taux de participation à plus de la moitié, rappelant les échos positives des élections marocaines auprès de l’opinion publique.

Selon le communiqué, Lachgar a relevé que « nous avons humblement contribué, aux côtés des forces vives, au résultat obtenu par le peuple marocain lors des dernières élections « , ajoutant que « maintenant que les consultations ont été entamées pour former le gouvernement, nous nous considérons une partie du choix populaire qui a conféré à notre parti une position avancée, aux côtés d’autres partis ».

Le chef du gouvernement désigné Aziz Akhannouch avait tenu, lundi à Rabat, une réunion avec Lachgar, dans le cadre des consultations visant à former le nouveau gouvernement.

L’USFP était arrivée quatrième aux élections du 8 septembre avec 35 sièges, derrière le RNI (102), le PAM (86) et le PI (81).

OE