Formation du futur gouvernement : voici le programme des consultations

Les consultations pour la formation du futur gouvernement ont commencé ce lundi dans le siège du RNI, à Rabat. Aziz Akhannouch, le président du parti de la Colombe fraîchement nominé par le roi Mohammed VI à la tête du gouvernement, s’est réuni ce matin avec le secrétaire général du PAM Abdellatif Ouahbi. Vers midi, Akhannouch recevra le patron de l’Istiqlal Nizar Baraka avant de se réunir, deux heures après, avec le premier secrétaire de l’USFP Driss Lachgar.

A 16h, le nouveau chef de gouvernement va recevoir le patron du MP Mhand Laenser et se réunira, par la suite, avec le secrétaire général du PPS Nabil Benabdellah.

Pour rappel, ces consultations vont concerner tous les partis qui ont obtenu des sièges au Parlement pour la formation d’une coalition en vue de constituer la prochaine équipe gouvernementale, a souligné Talbi Alami lors d’un point de presse, relevant que le programme gouvernemental est la base de ces négociations, qui doit être axé dans son ensemble sur le programme du parti et ceux des autres partis qui partagent avec lui les mêmes visions et idées.

Par ailleurs, dans un communiqué rendu public samedi, le parti de la Colombe s’est dit prêt à œuvrer avec toutes les forces politiques, aussi bien au niveau local que national, pour former des coalitions solides et harmonieuses.

Et d’ajouter que le parti, après avoir pris connaissance des résultats définitifs des élections législatives, régionales et locales du 8 septembre, et qui lui ont permis de décrocher la première place, affirme sa disposition à collaborer, à l’échelle nationale et locale, avec toutes les forces politiques nationales « pour la formation de coalitions harmonieuses et solides capables de gérer la chose publique avec efficience, au service des citoyens ».

H.M.