Flotte sous-marine: le Maroc appelle le Portugal à la rescousse

Mutations régionales et internationales obligent, le Royaume sollicite le Portugal concernant l’entretien de sa future flotte de sous-marins.

Cette coopération luso-marocaine, selon l’hebdomadaire arabophone “Al Ayam”, est devenue nécessaire suite à la réalité du terrain et des négociations avec des nations réputées dans l’industrie de l’arsenal maritime.

De son côté, le site espagnol “Devenacia”, spécialiste en affaires sécuritaires et militaires, a confirmé que le gouvernement portugais a donné son accord à son homologue marocain. Et ce, pour apporter à celui-ci l’assistance nécessaire concernant les entraînements et l’entretien de la future flotte de sous-marins.

Ben Brahim