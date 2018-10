La fille de Benkirane tire à boulets rouges sur Yatim

«Aborder ses problèmes conjugaux en public est inacceptable. Personne n’a le droit connaître les secrets d’un couple. Le pire, c’est de véhiculer des absurdités et des mensonges», a-t-elle écrit, soulignant que cet homme, en référence à Yatim, considéré comme l’un des grands dirigeants du parti, «a trahi son engagement, tourné le dos à celle qui a veillé sur ses enfants et abandonné la femme qui a passé des années à le soutenir». «Ta femme ne mérite pas ce que tu lui a fait subir. Je la connais en plus… Une belle dame souriante et gentille qui a milité pendant des années à tes côtés pour que tu la jettes à la fin de la sorte. C’est un crime totalement impardonnable», a déploré la fille de Benkirane.

Soumaya, la fille de l’ancien chef du gouvernement Abdelilah Benkirane, n’a pas été tendre avec le ministre de l’Emploi et de l’insertion professionnelle et dirigeant PJDiste Mohamed Yatim. Ce dernier a annoncé ses fiançailles avec la jeune femme avec laquelle il est apparu dans une vidéo, main dans la main à Paris.