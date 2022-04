FFD: Hamid Chabat définitivement viré du parti

Le Front des forces démocratiques (FFD) a décidé de bouter définitivement Hamid Chabat de ses rangs, conformément aux décisions du Conseil disciplinaire régional de Fès, le 23 mars dernier, et des dispositions organisationnelles et juridiques du parti.

Le secrétaire régional du FFD de Fès a adressé une correspondance au président de l’arrondissement de Zouagha pour le mettre au courant en ce qui concerne l’expulsion définitive de Chabat du parti. De même que cette correspondance récuse tous les propos, déclarations et sorties médiatiques de Chabat se rapportant à la gestion des affaires du Conseil de l’arrondissement de Zouagha et assure qu’il est seul responsable des accusations qu’il a émises à ce sujet.

Pour rappel, Hamid Chabat dirige le mouvement rectificatif au sein du FFD qui a annoncé son intention de créer un cadre civil que l’on a nommé « Coalition pour la patrie ». Et une commission préparatoire a été constituée pour parachever cette création. Les adhérents de ce mouvement ont exprimé leur refus total des résultats du 6ème Congrès national du FFD, tenu les 25, 24 et 27 mars dernier à Laâyoune et qui a réélu Mustapha Benali comme secrétaire général du parti.

Dans un communiqué, le mouvement rectificatif a également appelé le ministère de l’Intérieur à ne pas accepter la réception, le changement et toute déclaration émanant du SG, dont la réélection est contestée, concernant les instances du parti, en soulignant qu’il y opposera sa fin de non-recevoir.

De même qu’il a été demandé à la Cour des comptes d’intervenir à propos des finances publiques du parti « qui ont été utilisées pour d’autres fins, ce qui constitue un détournement des fonds publics ».

L.A.