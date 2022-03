FFD: Hamid Chabat conduit un mouvement correctif après la réélection de Benali

Le Mouvement correctif, au sein du Front des forces démocratiques (FFD), conduit par Hamid Chabat, a annoncé la création de la « Coalition pour la patrie ». Pour ce faire, une commission préparatoire a été constituée.

Dans un communiqué, suite à la réunion tenue dimanche 27 mars, ledit Mouvement a fait état de la participation de la majorité des membres du secrétariat général, du tiers des députés, d’un grand nombre de conseillers communaux, ainsi que des membres du Conseil national du parti.

Tous les participants ont exprimé leur refus total des résultats du 6ème Congrès national, tenu à Laâyoune les 25, 26 et 27 mars courant, et qui a réélu Mustapha Benali comme secrétaire général du FFD. Et le Mouvement correctif a appelé le ministère de l’Intérieur « à ne point accepter une déclaration, de recevoir ou d’apporter un changement émanant du secrétaire général, dont la réélection est récusée, et se rapportant aux instances du parti, en enregistrant son opposition ».

De même qu’il a été demandé à la Cour des comptes d’intervenir concernant « le financement public du parti qui a été utilisé pour d’autres dépenses, ce qui constitue un dysfonctionnement des fonds publics », a assuré le communique du Mouvement correctif du FFD.

L.A.