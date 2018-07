Fête du Trône: un universitaire décrypte le discours royal

Le discours adressé par le roi Mohammed VI à la Nation dimanche soir à l’occasion de la fête du Trône constitue “une feuille de route” pour accorder davantage d’intérêt au secteur social et promouvoir les services accordés au profit des citoyens, a affirmé le professeur des relations internationales à l’Université Mohammed-V de Rabat, Taj Eddine Al Hosseini.

Al Hosseini a indiqué que la question sociale, qui jouit d’un intérêt particulier auprès du Souverain, doit être accompagnée par toutes les composantes de la société en vue d’améliorer les services publics dispensés aux citoyens, soulignant l’importance de la réunion, présidée par le Souverain, dimanche à Al Hoceima, et consacrée à l’activation des mesures contenues dans le discours du Trône.

“Le discours royal a soulevé plusieurs questions, notamment sociale”, a-t-il fait savoir, mettant en exergue “la feuille de route” tracée visant à améliorer les secteurs de l’enseignement et de la santé, et ce à travers l’écoute de la société et la satisfaction des attentes des citoyens.

Le professeur universitaire a, par ailleurs, noté que le discours du trône interpelle les partis politiques pour s’acquitter de leur mission d’encadrement, attirer de nouvelles élites, inciter les jeunes à s’engager dans l’action politique, renouveler leurs méthodes de travail et rénover leurs modes de fonctionnement.

“Le discours royal demande à ces formations de ne pas se contenter des échéances électorales”, a-t-il commenté, plaidant pour “une démocratie interne au sein des partis afin de renouveler et d’attirer de nouvelles élites”.

S.L. (avec MAP)