Fête du Trône: les chefs d’Etat qui ont félicité le roi Mohammed VI

Le Souverain a également reçu des messages du président chinois Xi Jinping, du président gabonais Ali Bongo Ondimba, du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, du président brésilien Michel Temer, des présidents ghanéen, camerounais, indien, pakistanais, du président de Djibouti, du président turc Erdogan, du président du Burkina Faso, du président tunisien Béji Caïd Essebsi et du Sultan Qabous Ibn Said d’Oman.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK