Fête du travail: la CDT menace de boycotter la célébration du 1er Mai

La Confédération démocratique du travail, bras syndical de l’Union socialiste des forces populaires, menace de boycotter la célébration de la Fête du travail. Et ce, en signe de protestation à l’encontre de l’impasse dans laquelle les séances du Dialogue social ont été acculées.

Dans ce cadre, le secrétaire général de la CDT, dans une déclaration à Le Site info, affirme l’impossibilité de célébrer le 1er Mai au moment où les fonctionnaires et la classe ouvrière vivent des situations navrantes et injustes. Et Abdelhamid Fatihi de donner pour preuve les manifestations contestataires, aussi bien des enseignants contractuels que des médecins, des infirmiers et des étudiants en médecine, que connaissent les villes du Royaume.

Le dirigeant syndicaliste ajoute que le gouvernement El Othmani n’a aucunement respecté ses engagements, ni ses promesses datant de plusieurs années. Constat qui risque grandement d’envenimer les choses et augure d’une ébullition populaire annoncée si tout demeure en l’état, prévient Fatihi.

D’autre part, notre interlocuteur révèle que la CDT compte organiser une marche nationale de protestation et un sit-in devant le siège du Parlement, le 28 avril courant, pointant l’impasse à laquelle est arrivé le Dialogue social.

Larbi Alaoui