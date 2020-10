Festival Gnaoua: Neila Tazi interpelle Laftit

La députée de la Confédération générale des entreprises du Maroc, à la Chambre des conseillers, Neila Tazi, a relevé que tous les secteurs dont les activés ont été suspendues, à cause de la pandémie de la covid-19, ont repris du poil de la bête.

Sauf, a vivement regretté la fondatrice du Festival Gnaoua et des Musiques du monde d’Essaouira, un secteur vital qu’est celui de l’événementiel: pensée, culture et communication.

Lors de la séance hebdomadaire des questions orales, sous l’Hémicycle, la présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives a rappelé que malgré la reconnaissance de l’art par l’UNESCO comme « patrimoine universel », ce secteur reste marginalisé. Et les »maâlems » gnaouis, entre autres artistes, demeurent encore victimes de la marginalisation, de la pauvreté et de la précarité.

Pour cette raison, la députée de la CGEM demande au ministère de l’Intérieur d’indemniser le célèbre Festival Gnaoua et des Musiques du monde d’Essaouira de l’argent du fonds de l’Initiative nationale pour le développement humain. Et ce, conformément au slogan de l’INDH qui est: « Investir dans le capital humain pour relever les défis de demain », a rappelé Neila Tazi.

Et de souligner que depuis le début de la pandémie, « des milliers de sociétés et des centaines de milliers d’ouvriers (sic) sont en chômage technique et ne peuvent plus subvenir à leurs moindres besoins de subsistance , après avoir été interdits de reprendre leurs activités ».

Pour rappel, les organisateurs du Festival Gnaoua et des Musiques du monde d’Essaouira ont été dans l’obligation d’en annuler la 23ème édition et aucune date n’a encore été fixée pour une probable reprise, du fait de la propagation de la pandémie de la covid-19

