Femmes séquestrées à Tindouf: une ONG espagnole tire la sonnette d’alarme

Human Rights Watch avait critiqué, dans un communiqué, le polisario pour avoir violé les droits fondamentaux de l’Homme, dont le plus important est la liberté de circulation, en rapport avec le cas de Maloma Morales, l’une des jeunes femmes sahraouies kidnappées et retenues contre leur gré dans les camps de Tindouf.

Pour rappel, le Congrès des députés, chambre basse du parlement espagnol, avait été interpellé en 2017 sur les cas de plus d’une centaine de jeunes femmes sahraouies kidnappées et retenues contre leur gré dans les camps de Tindouf, en territoire algérien.