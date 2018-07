Femmes adouls: Aujjar salue l’initiative royale

Le Cabinet royal a reçu un message de fidélité et de loyalisme adressé au roi Mohammed VI par le ministre de la Justice, Mohamed Aujjar, à l’occasion de la publication des résultats du concours d’accès à la profession d’adoul au titre de l’année 2018.

Dans ce message, Aujjar exprime au Souverain sa plus profonde révérence et ses sentiments de fidélité et de loyalisme, saluant l’initiative royale ayant permis l’exercice par la femme marocaine de la profession d’adoul.

“Cette ouverture témoigne de l’amour et de l’affection portés par le Souverain à cette importante composante de la société et de la détermination de sa Majesté le Roi de lui rendre justice et de la soutenir afin d’atteindre la place qui lui échoit, en consécration du principe de l’égalité entre la femme et l’homme”, indique le message.

Les participants à la cérémonie d’accueil des candidates et candidats admis aux concours d’accès à la profession d’adoul au titre de l’année 2018, poursuit le message, expriment au Roi leur profonde gratitude et reconnaissance, affirmant leur constante mobilisation derrière le Souverain dans les chantiers de construction et de développement que que connaît le Royaume.