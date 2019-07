Felipe VI souhaite un anniversaire “plein de joie” au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du roi Felipe VI d’Espagne, à l’occasion du 20ème anniversaire de la fête du Trône.

Dans ce message, le roi Felipe VI d’Espagne exprime, en son nom et en celui du peuple espagnol, ses voeux les plus chaleureux et ses félicitations les plus sincères pour la modernisation et les nombreuses avancées accomplies par le Royaume du Maroc pendant ces vingt ans.

“Je souhaite transmettre aussi à Votre Majesté, à l’occasion de cet Anniversaire si important, l’expression de ma sincère gratitude aussi bien pour Votre amitié fraternelle, de laquelle la Reine et moi avons particulièrement joui pendant notre récente visite officielle à votre pays, ainsi que pour Votre contribution personnelle en faveur du développement chaque fois plus profond des relations entre le Maroc et l’Espagne”, écrit le souverain espagnol.

“Nos deux pays, voisins et amis, sont des partenaires stratégiques globaux qui sont parvenus à de très hauts échelons d’entente et à des niveaux exemplaires de coopération dans de nombreux domaines sur la base de la confiance et du respect mutuels. Une tache à laquelle je me sens également fermement engagé sur la base de la volonté que nous partageons de renforcer chaque jour cette relation si proche et solidaire au service du plus grand bien-être et de la prospérité de nos deux peuples”, souligne le roi d’Espagne.

“La Reine, la Princesse des Asturies et l’Infante Sofia, se joignent à moi pour Vous souhaiter de cœur un anniversaire plein de joie en compagnie de Votre auguste famille ainsi que de nouveaux succès pour Votre règne que nous souhaitons long et fécond”, poursuit le message.

S.L. (avec MAP)