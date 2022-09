Fatim-Zahra Ammor : une importante convention avec le Crédit Agricole du Maroc

Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire procède à la signature d’une importante convention avec le Groupe Crédit Agricole du Maroc pour l’inclusion financière des artisans.

Dans le cadre du chantier stratégique de la généralisation de la couverture sociale auprès des citoyens marocains impulsé par Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu l’assiste, Madame Fatim-Zahra Ammor, Ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire a procédé, le Mardi 27 Septembre à Rabat, à la signature d’une importante convention de partenariat avec Monsieur Nourreddine Boutayeb, Président Directeur Général du Groupe Crédit Agricole du Maroc, Monsieur Sidati Chaggaf, Président de la Fédération des Chambres de l’Artisanat et Monsieur Tarik Sadik, Directeur Général de Maison de l’Artisan, portant sur l’inclusion financière des artisans.

Ce partenariat s’inscrit dans la continuité des actions entreprises par le Ministère pour améliorer les conditions de vie et de travail des artisans à travers d’abord, leur identification et leur inscription dans le Registre National de l’Artisanat, qui leur permettra dans un second temps l’accès à l’AMO et aux programmes de soutien lancés par l’Etat en faveur des artisans. Cette convention traduit, ainsi la volonté des signataires et leur mobilisation totale pour accélérer ce chantier stratégique auprès des artisans en favorisant leur bancarisation et inclusion financière.

En vertu de cette convention, tous les artisans inscrits au Registre National de l’Artisanat (RNA) bénéficieront d’une offre de services adaptée mise en place par le Crédit Agricole du Maroc (CAM) et son établissement de paiement Al Filahi Cash (AFC), et ce, à travers les canaux physiques et digitaux de la banque présents dans tout le Royaume.

Ainsi, en plus de packages bancaires adaptés avec des conditions tarifaires préférentielles, les artisans inscrits au RNA profiteront d’un dispositif spécifique pour faciliter le versement des remboursements des frais médicaux et le paiement des cotisations mensuelles afférentes à l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO). Dans ce sens, rappelons qu’à date 441 258 artisans ont été pré-immatriculés au niveau de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en tant que travailleurs non-salariés pour bénéficier de l’AMO, en plus de 94 527 autres artisans identifiés et disposant déjà d’une couverture médicale.

Cette collaboration renforcera le partenariat entre l’administration de l’artisanat et le GCAM pour améliorer la compétitivité des opérateurs de l’artisanat et de faciliter leur accès aux marchés. Il est à noter que dans ce sens, le Ministère et les entités sous sa tutelle sont en train de finaliser des programmes structurants au profit des artisans, qui contribueront à renforcer l’accès vers les marchés et par conséquent le rôle du secteur dans l’inclusion sociale, économique et territoriale des populations, notamment dans les zones rurales et périurbaines.