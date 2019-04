Explosions au Sri Lanka: les condoléances du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au président du Sri Lanka, Maithripala Sirisena, à la suite des attaques terroristes menées ce dimanche contre des églises et hôtels, ayant fait plusieurs morts et blessés.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une vive émotion et une profonde consternation la nouvelle des attaques terroristes ignobles qui ont visé dimanche, jour de Pâques, des églises et hôtels dans certaines régions du Sri Lanka, faisant plusieurs victimes innocentes.

En cette douloureuse circonstance, le roi exprime au président sri-lankais, et à travers lui à l’ensemble des familles éplorées et au peuple sri-lankais, ses vives condoléances et sa compassion, implorant Dieu de leur accorder patience et réconfort et aux blessés prompt rétablissement.

Le Souverain exprime également au président du Sri Lanka la ferme condamnation par le Royaume du Maroc de cet acte terroriste abject, qui est rejeté par toutes les religions et les valeurs humanistes universelles.

Rappelons que le bilan des huit explosions qui ont frappé dimanche des hôtels et des églises catholiques au moment de la célébration de la messe de Pâques s’est alourdit à 207 morts et plus de 450 blessés, a annoncé la police. “Nous ne pouvons pas confirmer si c’étaient des attaques suicides”, a dit le porte-parole de la police, Ruwan Gunasekera, dans une conférence de presse, ajoutant que trois personnes avaient été arrêtées.

Selon la police, quatre hôtels haut de gamme et une église ont été visés par des explosions à Colombo. Une autre déflagration a touché une église à Negombo, au nord de la capitale, et une septième a visé une autre église à Batticaloa, dans l’est de l’île. A Orugodawatta, dans le nord de la capitale Colombo, un kamikaze a tué trois policiers en se faisant exploser dans un bâtiment. Le Premier ministre Srilankais, Ranil Wickremesinghe, a condamné ces “attaques lâches” mais n’a pas donné de chiffres exactes concernant les victimes.

Un couvre-feu est entré en vigueur “jusqu’à nouvel ordre” dans tout le pays, à déclaré le ministère de la Défense.

S.L. (avec MAP)