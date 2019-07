Exploitation des mosquées: le PJD fait face à de lourdes accusations

Clash entre le parti de la Lampe et le ministère des Habous et des affaires islamiques! En cause, l’exploitation de certains lieux du culte pour des raisons autres que religieuses.

C’est ainsi, selon des sources concordantes, que Saâeddine El Othmani, patron du parti islamiste, et ses “frères” se sont insurgés contre une récente décision d’Ahmed Taoufiq.

En effet, le ministre des Habous et des affaires islamiques vient d’interdire la collecte d’argent sonnant et trébuchant, à l’intérieur où la porte des mosquées. Ces collectes serviraient, selon leurs initiateurs, dans le but de financer des actions d’assistance et de bienfaisance publiques.

Résultat des courses, une effervescence certaine est en train d’envenimer les relations entre le ministre de tutelle et des dirigeants PJDistes. Il est sous-entendu, d’après les mêmes sources, que cette interdiction aurait été motivée par le fait que l’exploitation des mosquées servirait plutôt à des fins politico-politiciennes.

Alors que ces lieux de culte devraient rester des maisons sacrées de Dieu, neutres, où se rassemblent les musulmans pour des prières communes.

Ben Brahim