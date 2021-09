Exclu. El Othmani félicite Akhannouch et lui souhaite plein succès

De source concordante, Le Site info a appris que l’actuel chef de gouvernement et, désormais ex-secrétaire général du Parti de la Justice et du Développement ( PJD), a pris contact avec Aziz Akhannouch, après l’annonce des résultats du triple scrutin législatif, régional et communal du 8 septembre courant.

Saâeddine El Othmani a ainsi félicité le patron du Rassemblement national des indépendants (RNI), parti qui s’est positionné en tête et a été le grand vainqueur des élections, et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles responsabilités, a précisé notre source.

A noter que le ministère de l’Intérieur a annoncé, ce jeudi, les résultats définitifs des élections du mercredi 8 septembre qui ont vu le RNI se positionner en tête, en remportant 102 sièges, suivi du Parti Authenticité et Modernité (PAM) qui en a décroché 87.

L.A.