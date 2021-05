Événements d’Al-Qods: des parlementaires marocains réagissent

Les représentants des groupes et groupement parlementaires à la Chambre des conseillers ont exprimé, ce mardi, leur condamnation des violations des droits du peuple palestinien.

Ainsi, le groupe Justice et Développement a condamné fermement les attaques israéliennes contre le peuple palestinien et les manœuvres visant à judaïser la ville d’Al-Qods, tout en saluant la résistance du peuple palestinien et des Maqdessis, et la position du Royaume en faveur de la cause palestinienne.

Pour sa part, le groupe Istiqlalien de l’Unité et l’Égalitarisme a dénoncé l’attaque barbare contre les Palestiniens, appelant la communauté internationale à agir pour mettre fin à ces manœuvres.

Même son de cloche pour les parlementaires du groupe Authenticité et Modernité, qui après avoir condamné les violations commises à l’encontre du peuple palestinien, ont joint leur voix à tous les peuples libres du monde pour dénoncer ces pratiques immorales qui empêchent la réalisation de la paix dans la région du Moyen-Orient et considèrent que la seule et unique solution est d’instaurer un État palestinien avec Al Qods-Est comme capitale.

À son tour, le groupe socialiste a condamné la nouvelle attaque contre le droit des Palestiniens à vivre en paix, en particulier les Maqdessis, qui souffrent depuis une semaine de répression continue, et le silence international vis-à-vis de ce que subissent les Palestiniens.

Quant au groupe haraki, il a condamné les violations contre les Palestiniens et les attaques contre les fidèles, appelant la communauté internationale à agir en urgence pour arrêter ces attaques.

De son côté, le groupe de la Confédération démocratique du travail a dénoncé les tentatives d’assaut de la mosquée Al-Aqsa, le déplacement des habitants du quartier de Sheikh Jarrah et l’attaque contre les fidèles dans la cour de la mosquée.

Pour le groupe de l’union marocaine de travail, il a estimé que « la question palestinienne est l’affaire de tous les Marocains », condamnant les attentats commis contre les Palestiniens, notamment à Al-Qods, et exprimant sa solidarité inconditionnelle avec les Palestiniens pour instaurer leur Etat indépendant.

M.S. (avec MAP)