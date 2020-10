Et revoilà Benkirane, le retour!

L’ex-chef de gouvernement, démis de ses fonctions, et ancien patron du parti islamiste, se morfondait dans son silence. Et voilà que Abdelilah de retour, via sa page officielle Facebook, a décidé de refaire parler de lui; Et en direct sur les réseaux sociaux, s’il vous plaît!

Nombreux sont les internautes qui ont chaleureusement salué le retour de Benkirane, surtout à la lumière des nombreuses turpitudes que connaît la scène politique nationale, en général, et la situation interne actuelle au sein du PJD, à quelques encablures des prochaines échéances électorales, en particulier.

Ce retour, même virtuel, de l’ancien SG du parti de la Lampe survient quelques jours à peine après celui réel, au bercail et sous l’Hémicycle, de l’ancien SG du parti de la Balance, Hamid Chabat qui a décidé de mettre un terme à son « exil volontaire » allemand et turc de deux ans..

Larbi Alaoui (avec Khadija Chafi)