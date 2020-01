Entrevue entre El Othmani et la MAE espagnole à Rabat

Le Chef du gouvernement Saâd-Eddine El Othmani s’est entretenu, ce vendredi à Rabat, avec la ministre espagnole des Affaires étrangères, de l’UE et de la coopération, Arancha González Laya, en visite de travail au Maroc, sa première hors de l’Europe depuis sa nomination mi-janvier à la tête de la diplomatie espagnole.

Lors de cette entrevue, les deux parties se sont félicitées de la qualité des liens d’amitié et de bon voisinage unissant les deux Royaumes, qui puisent leur force dans les relations privilégiées liant les deux familles royales, ainsi que de la dynamique que connait la coopération bilatérale dans divers domaines, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

Les deux responsables ont, à cette occasion, renouvelé leur détermination à poursuivre leur coordination à différents niveaux pour développer les relations bilatérales et faire face aux défis communs, selon la même source.

Ils ont également évoqué la tenue dans les prochains moins de la réunion de haut niveau maroco-espagnole, qui serait l’occasion de donner un nouvel élan à la coopération stratégique entre les deux pays et d’établir de nouveaux partenariats entre les acteurs économiques marocains et espagnols, notamment après le bilan positif au niveau des accords de coopération qui ont été signés à l’occasion de la visite du Roi d’Espagne au Maroc en 2019.

Lors de cette entrevue, à laquelle ont également pris part l’ambassadrice du Maroc à Madrid et l’ambassadeur d’Espagne à Rabat, la cheffe diplomatique espagnole a réaffirmé les positions constantes de son pays envers le Royaume du Maroc et ses causes, exprimant l’attachement du gouvernement espagnol à poursuivre l’action diplomatique conjointe pour porter le partenariat bilatéral aux plus hauts niveaux, poursuit le communiqué.

A cet égard, les deux parties ont salué la forte dynamique de coordination entre les institutions législatives des deux pays et le grand succès qu’a connu le Forum parlementaire maroco-espagnol, ce qui ne manquera pas de contribuer à la consolidation du partenariat stratégique entre le Maroc et l’Espagne, ajoute-t-on.

Elles ont également examiné les moyens de renforcer la coopération multilatérale ainsi que les perspectives de partenariat pour promouvoir la coopération tripartite au profit de certains pays africains amis et pour consacrer les composantes de la politique du Royaume du Maroc qui repose sur le partenariat pour le développement, conclut le communiqué.

M.D. (avec MAP)