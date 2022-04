Entretien entre le roi Mohammed VI et Pedro Sanchez: l’analyse d’un politologue

L’entretien téléphonique qu’à eu le roi Mohammed VI avec le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, illustre la volonté d’accélérer le processus de normalisation avec l’Espagne, a affirmé vendredi le politologue, Mustapha Shimi.

« Cette initiative Royale traduit bien l’intérêt particulier qu’accorde le Souverain à la question des relations avec Madrid », a indiqué Shimi dans une déclaration à la MAP. Pendant la crise hispano-marocaine qui a duré 11 mois, le roi avait déjà déclaré qu’il « suivait ce dossier de très près », a tenu à rappeler le politologue, ajoutant que le Message Royal adressé au Chef de l’exécutif espagnol a été l’occasion de « réitérer l’attachement du Royaume à la qualité et à la consolidation de relations entre les deux pays ».

Shimi a souligné, dans ce cadre, que les relations entre les deux pays sont désormais fondées sur « un certain nombre de principes clairs et cohérents, en l’occurrence le dialogue, la transparence, le partenariat privilégié et le respect de l’intégrité territoriale ».

Ces principes constituent « la nouvelle feuille de route des relations bilatérales », a-t-il souligné, notant que les deux pays sont d’accord sur cette base et que rien ne peut « gêner ou entraver à termes un grand développement de ces relations déjà très importantes ».

« Nos partenaires de proximité ont bien compris que le Maroc a des constantes, des principes et des convictions et qu’il est tout à fait disposé à renforcer les relations avec les uns et les autres sur la base du respect des constantes de la doctrine diplomatique marocaine », a-t-il soutenu.

S.L. (avec MAP)