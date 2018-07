Enseignement: ce que compte faire Amzazi pour la rentrée

Il a été procédé également au recrutement par contrat et formation de 20.000 enseignants au niveau des Académies régionales de l’éducation et de la formation, a expliqué Amzazi, notant qu’ils seront affectés avant la prochaine rentrée scolaire.

Le ministère a pris toutes les mesures nécessaires à même d’assurer la réussite de la prochaine rentrée scolaire, a-t-il affirmé, notant qu’il a été procédé à l’élaboration d’une carte scolaire préliminaire ayant permis l’identification des besoins pour faire face au problème de sureffectif et des classes regroupant plusieurs niveaux, le lancement de l’opération d’inscription à la première année du cycle primaire, qui s’est déroulée du mois d’avril jusqu’au 16 juin dernier, outre la poursuite de la mise à niveau des différents établissements d’enseignement et l’élargissement de l’offre scolaire.

Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi, a annoncé, lundi à Rabat, la création, au titre de l’année scolaire 2018-2019, de 87 établissements scolaires relevant des cycles primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant, dont 37 en milieu rural.