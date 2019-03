Emmanuel Macron effectuera une seconde visite au Maroc

Le président français Emmanuel Macron va effectuer une visite officielle au Maroc en avril. L’objectif est d’inaugurer, après le lancement du TGV, la nouvelle usine de PSA Peugeot Citroën de Kénitra , affirme “Maghreb confidentiel“.

Le site de production de Kénitra, qui est justement prévu pour cette année, verra sa capacité de production portée à 200.000 véhicules par an dès l’année 2020, selon le groupe PSA .

L’usine de Kénitra qui produira dès 2019 des moteurs et des véhicules, disposera d’une capacité initiale de production de 100.000 véhicules par an.

Cet investissement qui accompagne le plan de développement du groupe PSA dans la région Moyen Orient et Afrique, s’appuiera sur le tissu de fournisseurs marocains permettant d’atteindre dès le démarrage d’un taux d’intégration locale de 60% et de 80% à terme.

En effet, compte tenu du succès de ses produits au niveau mondial et dans la région Moyen-Orient et en Afrique, le groupe PSA s’appuiera sur le tissu de fournisseurs marocains permettant d’atteindre dès le démarrage un taux d’intégration locale de 60% et de 80% à terme, relève la même source, ajoutant que cette capacité additionnelle constitue un facteur décisif d’accélération du développement de l’écosystème du Groupe PSA au Maroc.

Le vice-président exécutif de la région Moyen-Orient et Afrique et membre du Directoire du Groupe PSA, Jean Christophe Quémard, a fait savoir que le Groupe PSA a réussi à mettre en place au Maroc un dispositif complet couvrant l’ensemble de la chaine de valeur automobile, qualifiant le projet de “sans équivalent en Afrique”.

“Aujourd’hui nous franchissons une nouvelle étape en doublant le capacitaire de notre usine de Kénitra à horizon 2020”, a-t-il fait remarquer, relevant que cette décision de doubler la capacité de production “atteste le dynamisme de PSA dans la région et en particulier au Maroc”.

S.L.