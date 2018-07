Emmanuel Macron a envoyé un message au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président français, Emmanuel Macron, à l’occasion du 19ème anniversaire de son intronisation.

Dans ce message, le président Macron transmet en son nom et au nom de la France, ses sincères félicitations et ses voeux les plus chaleureux au Souverain.

“Durant ces dix-neuf années, Votre Majesté a entrepris des réformes ambitieuses au profit des Marocains”, écrit le président français dans ce message, soulignant que la voix du Maroc “est écoutée: en Afrique, comme le démontre l’élection de votre pays au Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine en janvier 2018, en Méditerranée et plus largement dans le monde”.

En outre, Marcon salue particulièrement l’engagement du Souverain pour une gestion humaine des migrations, relevant que la 11ème édition du Forum mondial de la migration et du développement, prévue à Marrakech en décembre prochain, sera l’occasion, pour la France et les pays engagés, d’apprendre de l’expertise marocaine acquise depuis le lancement de la Stratégie nationale de l’immigration et de l’asile, en 2013.

“Le défi des migrations que nous partageons continuera de tester nos Etats et nos sociétés, et l’engagement du Maroc pour une gestion humaine des migrations est précieux”, dit-il.

Le président français affirme que son pays et le Maroc continuent d’approfondir leur partenariat d’exception, rappelant la dernière rencontre de haut niveau à Rabat, le 16 novembre 2017, lors de laquelle de nombreux accords ont été conclus.

“Le contexte actuel nous pousse cependant à aller plus loin”, souligne M. Macron, qui dit penser au “défi de l’emploi que nous devons relever pour les jeunesses de nos pays”.

“Nous devons également renforcer nos moyens de lutte contre le terrorisme et la radicalisation religieuse”, conclut le président français.

S.L. (avec MAP)