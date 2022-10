Elizabeth Borne en Algérie: que mijote la France ?

Les relations continent de se réchauffer entre Paris et Alger. La première ministre française Elizabeth Borne, accompagnée de 15 ministres, a effectué dimanche et lundi une visite en Algérie pour « confirmer la réconciliation entre les deux pays », six semaines seulement après la visite d’Emmanuel Macron.

Lors de la visite de Borne, «visant à bâtir un nouveau lien économique », douze protocoles ont été signés. La question mémorielle, l’octroi des visas et surtout la question du gaz ont été au centre des discussions lors de cette visite.

Cette nouvelle approche survient au moment où le coup de froid entre le Maroc et la France se poursuit.

A noter que la France a décidé de répondre par le refus catégorique aux demandes de visas Schengen par de nombreux Marocains, ce qui a contribué à la dégradation des relations entre les deux pays.

Les autorités françaises avaient exigé de nouvelles conditions pour l’obtention du visa Schengen, permettant de se rendre sur le sol français, sans même avoir pris la peine d’expliquer de quelles conditions il s’agit. Ainsi, le visa a été refusé à de très nombreux Marocains, dont des médecins, des ingénieurs et des artistes.

Pour rappel, d’après des statistiques du ministère français des Affaires étrangères plus de 98000 visas ont été, octroyés aux Marocains en 2020, alors qu’en 2019 ils étaient 346000. Pour l’année 2018, quelque 303000 Marocains avaient obtenu le visa et 295000 en 2017.

H.M.