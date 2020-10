Elections, retour de Benkirane… Amina Maelainine se confie (VIDEO)

La députée du parti de la justice et du développement, Amina Maelainine, a affirmé que l’initiative « critique et évaluation » qui avait lancé une pétition parmi les militants du PJD pour tenir un congrès exceptionnel, ne cherche pas le retour de Abdelilah Benkirane à la tête du parti.

Invitée de l’émission « Dayf Khass» diffusé par Le Site info, la députée a exprimé son soutien à cette initiative tout en assurant qu’elle est « loin de chercher l’objectif du retour de Abdelilah Benkirane à la tête du parti. »

L’objectif de l’appel à un congrès exceptionnel consiste plutôt à ouvrir un débat partisan et politique dans les structures du parti, a-t-elle encore fait savoir.

Et la députée d’ajouter que les discussions actuellement en cours entre les partis politiques et le ministère de l’Intérieur visent à fixer les règles légales pour le déroulement des élections législatives, communales et professionnelles de 2021. Il ne s’agit pas de discussions politiques, mais de discussions techniques, a souligné la parlementaire.

A une question sur les déboires personnels qu’elle a vécus, la parlementaire a confié que c’était une période dure dont elle a appris beaucoup de leçons.

S.Z.