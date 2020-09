Elections: les détails d’une réunion marathon des chefs de partis

Les chefs des partis politiques ont tenu une réunion qui a duré plus de six heures pour discuter les lois électorales, en prélude à une séance programmée avec le ministère de l’Intérieur pour préparer les élections législatives, régionales et communales prévues en 2021.

Un dirigeant de parti a révélé à Le Site info que plusieurs sujets ont été débattus dans cette deuxième réunion du genre réunissant les chefs de partis. « Nous avons décidé de nous revoir car nous n’avons pas encore épuisé tous les sujets », a indiqué cette source qui a refusé d’en dire davantage en raison d’un accord sur la confidentialité conclu avec ses collègues.

Cependant un autre dirigeant politique a affirmé à Le Site info que les débats vont se poursuivre par téléphone et qu’il n’y aura pas d’autres rencontres, soulignant que les points de divergence concernent deux questions : La liste des jeunes et le seuil électoral.

Au sujet de la liste des jeunes, notre interlocuteur a ajouté que certains partis soutiennent le maintien de cette liste tandis que d’autres proposent que les listes nationales des femmes, des jeunes et des compétences marocaines à l’étranger y soient incorporées. « Nous nous sommes mis d’accord toutefois que ces listes deviennent régionales et non plus nationales », a-t-il encore annoncé.

Concernant la question du seuil électoral, notre source a assuré que le Parti de la Justice et du Développement (PJD), dont le secrétaire général Saad Eddine El Othmani était présent, campe sur sa position et refuse catégoriquement la requête des autres partis de baisser ce seuil.

Le ministre de l’intérieur, Abdelouahed Laftit, a préféré rester loin de ces débats et s’en tenir à la position de neutralité pour laisser aux partis politiques le soin de débattre et négocier les points de divergence qui les opposent avant de donner la réponse finale de son département et de soumettre la loi électorale à l’examen législatif.

S.Z.