Elections du 8 septembre: Le Site info au cœur de l’évènement

Le Site Info s’est engagé à être omniprésent et au cœur de l’évènement du scrutin du 8 septembre courant, concernant les élections législatives, communales et régionales pour lesquelles 32 partis politiques sont en lice.

Et les équipes de Le Site info, journalistes, techniciens, cameramen, photographes et autres professionnels, auront pour mission citoyenne de couvrir le déroulement des échéances électorales de ce mercredi 8 septembre. Et ce, à partir de la majorité des villes marocaines, sachant que les moindres détails du scrutin seront publiés et commentés via nos pages Facebook. Celles-ci sont les suivantes:

https://web.facebook.com/LeSiteInfoAR

https://web.facebook.com/horizontv.ma

https://web.facebook.com/LeSiteinfoTV

https://web.facebook.com/lesiteinfo

https://www.youtube.com/c/LeSiteinfoTV/videos

https://www.youtube.com/c/HorizonTVma

De même que les équipes de Le Site info veilleront à la couverture impartiale des différentes péripéties desdites échéances électorales à travers un plateau d’analyse, à partir de 20 heures, mercredi prochain, jusqu’à ce que les résultats préliminaires du scrutin soient officiellement annoncés.

Rendez-vous donc est donné aux fidèles lecteurs de Le Site info et à ses contacts, en vue de suivre la couverture intégrale des élections législatives, communales et régionales 2021!

L.A.