Élections communales 2021: le RNI rafle 5 sièges à Roches Noires

Le Rassemblement national des indépendants (RNI), l’Union Constitutionnelle (UC), le Parti de la justice et du développement (PJD), le Parti du progrès et du socialisme (PPS), le Parti Authenticité et Modernité (PAM) et le Mouvement Populaire (MP) se sont partagés les 18 sièges réservés à la commune « Roches Noires » à Casablanca, au titre des élections communales du 8 septembre.

Ainsi, le RNI a remporté 5 sièges, l’UC 5 sièges, le PJD 4 sièges, le PPS 2 sièges, le PAM et le MP 1 siège chacun, selon les résultats annoncés au niveau de la préfecture d’Ain Sebâa-Hay Mohammadi, après le dépouillement de 100 % des bulletins de vote.

Le nombre des personnes ayant voté au titre de cette élection communale a atteint 13.503, parmi 63.255 inscrits, précise la même source, notant que le taux de participation est de 21,35%.

Un total de 13 listes électorales étaient en lice pour les 18 sièges à pourvoir au niveau de la commune de Roche Noires, au titre des élections communales.

