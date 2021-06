Elections 2021: le PPS dévoilera son programme vers fin juin

Le Bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a tenu mercredi sa réunion périodique, au cours de laquelle il s’est arrêté sur un certain nombre de questions de caractère national, et d’autres liées à la gestion interne du parti.

Le Bureau politique a salué à cette occasion les Hautes Directives Royales pour créer la Commission centrale et les commissions régionales et provinciales de suivi des élections, afin que les autorités compétentes puissent garantir l’intégrité de l’opération électorale et lutter contre toutes les pratiques qui pourraient nuire à ces échéances, indique le parti dans un communiqué publié sur son site internet.

Dans ce sillage, le Bureau politique du PPS a réitéré son aspiration à ce que les prochaines élections constituent une pierre angulaire sur la voie de l’édification démocratique et institutionnelle nationale. D’où l’importance de l’implication de tous les acteurs pour assurer le déroulement de ce processus électoral dans des conditions saines et équitables, à même de garantir l’égalité de concurrence entre les programmes et les projets sociaux, souligne-t-on.

D’autre part, et sur la base d’un rapport remis par le secrétaire général du parti, le Bureau politique a discuté des questions liées au contenu du rapport général sur le nouveau modèle de développement, tout en affirmant son implication dans les efforts déployés par les partis politiques nationaux pour accompagner ce chantier, de manière consensuelle et harmonieuse.

Par ailleurs, le Bureau politique du PPS a annoncé que le parti dévoilera les grandes lignes de son programme électoral à l’opinion publique vers la fin du mois de juin.

Cette annonce intervient après que le Bureau politique a mis le point sur l’état d’avancement des travaux de l’équipe chargée de sa formulation sur la base des propositions du parti, ainsi qu’à travers des réunions consultatives avec un nombre d’acteurs, lit-on sur le site internet du parti.

En plus de son travail sur un programme électoral national, le PPS s’est également concentré sur la préparation de programmes régionaux ainsi que de programmes spécifiques pour les grandes villes, ajoute-on.

M.S.