Elections 2021: le PJD dévoile les noms de ses 37 têtes de listes

Le Parti de la Justice et du développement (PJD) a révélé les noms de 37 têtes de listes pour les prochaines échéances électorales. Listes réparties sur huit Régions du Royaume, dans l’attente de compléter celles concernant les autres Régions restantes.

Le communiqué du parti islamiste, dont Le Site info détient copie, a annoncé que le secrétariat général, en tant qu’instance habilitée à étudier les accréditations, a tenu cinq réunions les 6, 13, 16, 17 et 24 juillet courant et a débattu des résultats qui lui sont parvenus des différentes commissions de candidature, conformément aux prérogatives qui leur sont assignées.

Parmi les 37 noms cités comme têtes de listes PJDistes figurent ceux de plusieurs ténors et dirigeants du parti de la Lampe, dont celui de Abdelaziz Aftati, membre du secrétariat général, que la Commission régionale de candidature de la ville d’Oujda a choisi en première position. Abdessamad Merimi et Adelallah Hamel font aussi partie des têtes de listes électorales du parti d’El Othmani.

A noter que le Parti Authenticité et Modernité (PAM) avait obtenu 30.448 voix et le PJD 28.610 voix, à la circonscription d’Oujda. Ce qui a permis aux deux partis d’obtenir deux sièges respectivement. Concernant Abdelaziz Aftati, il est à rappeler qu’il ne s’était pas présenté aux dernières élections communales et législatives, après trois mandats sous l’Hémicycle, « afin de se consacrer à la lecture et promouvoir le militantisme des bases du parti », avait-il expliqué.

Aftati avait été suspendu de ses fonctions au sein du PJD, en 2015, pour ensuite être réintégré, en 2018, selon des sources même du parti de la Lampe et des médias nationaux de l’époque..

Larbi Alaoui