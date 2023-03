Election législative FDE : dernière ligne droite pour M’jid El Guerrab (VIDEO)

M’jid El Guerrab est candidat aux élections législatives partielles du 2 avril et 16 avril 2023, pour la 9e circonscription des Français de l’étranger. Candidat sous aucune étiquette partisane, M’jid El Guerrab veut être un député utile et proche de ses compatriotes. Il souhaite être le député qu’il a été, « ne pliant devant aucun dogmatisme, soumis à aucun sectarisme ni aucun mot d’ordre ».

Franco-marocain, né à Aurillac de parents berbères originaires du Moyen Atlas, M’jid El Guerrab débute sa carrière comme attaché de presse de Ségolène Royal, alors candidate à l’élection présidentielle. Il devient ensuite responsable de la communication et de la presse au sein du groupe socialiste du Sénat. Puis il intègre le cabinet ministériel de Thierry Repentin, avant d’être conseiller en communication et relation presse de Jean-Pierre Bel, Président du Sénat. Il quitte un temps le monde politique pour devenir chef du service presse de la Caisse des dépôts. En 2017, il est élu député de la 9e circonscription des Français établis hors de France (Maghreb et Afrique de l’Ouest). Il siège alors à différentes commissions, représente le Parlement au sein de l’Union pour la Méditerranée, est nommé co-rapporteur d’une mission d’information parlementaire sur la politique des visas, et préside notamment le groupe d’Amitié France-Burkina Faso.

M’jid El Guerrab se présente à cette élection, fort de son bilan parlementaire de cinq années au service des Français du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest. Ce bilan est marqué par une très grande présence sur le terrain, avec plus de 189 déplacements dans les 16 pays de la circonscription. Ainsi qu’une très grande activité parlementaire puisqu’il a déposé plus de 6600 amendements, posé plus de 25 questions au gouvernement, à partir des interpellations et sollicitations qu’il recevait. Son programme se résume en cinq grandes thématiques, ses « 5 S » : Scolarité, Santé, Solidarité, Sécurité, Service public consulaire.

Le vote en ligne est d’ores est déjà ouvert pour le premier tour des élections législatives partielles, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à midi (heure de Paris). Le vote à l’urne aura lieu le 2 avril 2023. Le second tour des élections aura lieu le 16 avril 2023, et le vote en ligne sera possible du vendredi 7 avril à midi (heure de Paris) au mercredi 12 avril 2023 à midi (heure de Paris).