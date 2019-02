El Ouafi-Benkirane: le mea culpa

Nezha El Ouafi se serait rendue chez Abdelilah Benkirane au quartier des Orangers, à Rabat. Selon des sources fiables de Le Site info, l’objet principal de cette visite de la secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Energie, des mines et du développement durable, était de présenter ses excuses à l’ex-chef de gouvernement et ancien patron du parti islamiste.

Ce mea-culpa de Nezha El Ouafi vient après les critiques acerbes qu’elle avait émises, via le réseau social WhatsApp, sur les déclarations tonitruantes et répétitives de Benkirane, défendant bec et ongles sa retraite exceptionnelle.

A rappeler que la secrétaire d’Etat PJDiste avait conseillé à l’heureux bénéficiaire de cette rente d’adopter la réserve et de garder le silence à ce sujet. Ceci, avait-elle écrit “par respect au poste de chef de gouvernement qu’il occupait”.

Signalons enfin que Nezha El Ouafi a préféré ne pas répondre à nos questions concernant la visite qu’elle vient de rendre à Abdelilah Benkirane.

L.A.avec M.F.