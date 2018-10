El Othmani réunit les chefs des partis de la majorité ce jeudi

Saâdeddine El Othmani ne cesse de se démener pour colmater les brèches d’un bateau gouvernemental qui prend eau de partout. Le Chef du gouvernement ne sait quasiment plus où donner de la tête. Entre son parti du PJD, dont il détient les assises, d’un fauteuil de SG et, où la dissidence interne sous l’impulsion d’un Abdelillah Benkirane plus que jamais rebelle, s’essaye volontiers à provoquer l’implosion et une majorité dans l’exécutif qui bafouille son semblant d’union, de divergences incompréhensibles, c’est la totale aux yeux du citoyen.

Dernière en date, depuis son retour de chez l’Oncle Sam, une réunion pour racoler les morceaux partis en éclats avec les affaires Affailal et Talbi Alami. Selon des sources proches de Le Site Info, El Othmani aurait convoqué une rencontre des chefs de partis composant l’exécutif afin de calmer certaines ardeurs quelque peu débordantes sur la scène politique, l’heure étant plus à une solidarité qu’aux fâcheries, internes d’une majorité de plus en plus en sursis.

La carotte de cette situation ou cerise sur le gâteau si l’on, est plus gourmet que vagant, le siège de Hakim Benchamach, président de la Chambre des conseillers remis en jeu et que le “Pamiste” compte bien briguer une seconde fois. La bande aux commandes se fera un plaisir de présenter communément un seul candidat.

S’il est dit par ailleurs, que la réunion sera consacrée à la discussion de la loi de finances 2019, à d’autres projets d’une importance cruciale et qu’un communiqué viendra confirmer l’unité du gouvernement, itou itou… suivez d’autres regards et circulez. En attendant El Othmani a un délai de trois semaines pour soumettre au roi Mohammed VI un programme précis de projets et mesures et d’application immédiate pour une formation qui puisse répondre au marché de l’emploi.

Rira bien…

Mohamed Jaouad Kanabi