El Othmani présente ses condoléances aux victimes du crash d’Ethiopian Airlines

Le chef du gouvernement a présenté ses condoléances aux familles et proches des victimes qui ont péri dans le crash de l’avion d’Ethiopian Airlines, ce dimanche matin.

Saâdeddine El Othmani a déclaré: “suite au terrible accident d’avion survenu dimanche, je tiens à présenter mes sincères condoléances aux familles des victimes qui ont perdu la vie lors de ce drame”.

Et d’ajouter: “Deux marocains figurent parmi les victimes. Ces derniers allaient représenter le Royaume lors de la réunion de l’Assemblée des Nations Unies de l’environnement à Nairobi (Kenya). Que leurs âmes reposent en paix.”

L’identité de ces victimes marocaines a été dévoilée il y a quelques heures. Il s’agit d’Ahmed Ben Chihab, directeur régional du développement durable à la région Drâa-Tafilalet et de Housine Essayouti, professeur universitaire à l’université Hassan II de Casablanca.

Rappelons qu’il y avait 33 différentes nationalités à bord de l’avion d’après les autorités. Aucun des 149 passagers et 8 membres d’équipage à bord n’a survécu au crash du Boeing 737 qui assurait la liaison Addis-Abeba-Nairobi.

L’appareil a été réceptionné en novembre 2018, selon ENA. Le Boeing 737 d’Ethiopian Airlines qui effectuait un vol régulier à destination de Nairobi, s’est écrasés 6 minutes après son décollage de l’aéroport d’Addis-Abeba près de Bishoftu à 60 km de la capitale, avait précisé l’agence ENA qui cite le bureau du Premier ministre.

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la Présidente d’Éthiopie, Sahle-Work Zewde. En cette douloureuse circonstance, le Souverain exprime, en son nom propre et en celui du peuple marocain, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion à Sahle-Work et, à travers elle, aux familles des victimes et au peuple éthiopien frère, souhaitant à la Présidente éthiopienne et aux proches des victimes patience et réconfort.

K.B.