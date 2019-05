El Othmani prépare la présentation de son bilan d’étape

Le Chef du gouvernement Saâd Dine El Othmani a présidé, mercredi à Rabat, la 2ème réunion de la commission interministérielle de suivi de la mise en œuvre du programme gouvernemental, consacrée à l’évaluation de l’avancement de l’Exécutif dans la mise en œuvre de son programme et la définition de la méthodologie appropriée pour surmonter les difficultés rencontrées.

Cette réunion s’inscrit dans le cadre des préparatifs pour la présentation du bilan d’étape de l’action gouvernementale devant les deux Chambres du Parlement, prévue lundi prochain, conformément au premier alinéa de l’article 101 de la Constitution, indique un communiqué du département du Chef du gouvernement.

El Othmani a salué, à cette occasion, l’engagement collectif et l’interaction rapide des départements gouvernementaux en vue de l’adoption de cette méthodologie de suivi collectif de la mise en œuvre du programme gouvernemental, notant avec satisfaction les réalisations accomplies et la concrétisation de plusieurs objectifs de ce programme sur les plans socio-économique, des droits de l’Homme et de la gouvernance, outre la poursuite de plusieurs chantiers et programmes en tenant compte des attentes et des aspirations des citoyens.

Cette rencontre a été couronnée par l’adoption d’un rapport relatif aux réalisations d’étape des départements gouvernementaux et une brève présentation du bilan gouvernemental après l’introduction des modifications proposées par les départements gouvernementaux, ainsi que l’adoption d’une méthodologie pour faire avancer certaines mesures enregistrant des difficultés.

La commission interministérielle de suivi de la mise en œuvre du programme gouvernemental, composée de l’ensemble des membres de l’Exécutif, a été créée en vertu d’une circulaire du Chef du gouvernement en août 2017. Cette commission est chargée de l’adoption du plan d’exécution du programme gouvernemental et le suivi de sa mise en œuvre, la recherche des solutions adéquates pour rattraper tout retard enregistré au niveau de la mise en œuvre, ainsi que l’adoption des suggestions et des solutions appropriées pour faciliter l’exécution du programme gouvernemental et améliorer l’action du gouvernement.

S.L. (avec MAP)