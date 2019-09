El Othmani porte de graves accusations à ses adversaires

Le secrétaire général du parti islamiste ne tarit pas déloges sur “l’action positive” des élus du PJD au sein des collectivités locales.

Mais Saâdeddine El Othmani, lors de la réunion mensuelle du secrétariat général du parti de la Lampe, a aussi longtemps évoqué ce qu’il a appelé “la campagne médiatique ininterrompue visant le parti et ses symboles”. Le chef de gouvernement et patron du PJD s’est également insurgé sur “certaines campagnes électorales prématurées, menées de manière intempestive” par les adversaires politique du PJD! Il a aussi appelé à renforcer davantage l’encadrement politique et les moyens de communication avec les citoyens.

D’autre part, et selon le communiqué du secrétariat général du PJD, dont Le Site info détient copie, “le Maroc bénéficie d’une stabilité politique exceptionnelle, il attire toujours des des investisseurs directs étrangers et les réformes structurelles vont bon train”, a-t-il tenu à préciser.

El Othmani a aussi assuré que l’Exécutif a réussi à réaliser plusieurs acquis sur les plans économique et social, ainsi qu’il est parvenu à la concrétisation de nombreuses réformes structurelles. Le secrétaire général du PJD n’a pas manqué non plus de faire prendre conscience des spécificités sociales, des structures caractéristiques, ainsi que de l’importance des attentes des citoyens, ce qui exige davantage d’action et d’innovation.

M.D.