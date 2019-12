El Othmani: “le PJD remportera haut la main les élections 2021”

Saâeddine El Othmani fait preuve d’un optimiste béat et d’une assurance conquérante concernant les échéances électorales 2021.

Le chef de gouvernement et secrétaire général du parti islamiste a solennellement affirmé que le PJD remportera les élections, pour la troisième fois consécutive. Et avec le même panache!

Lors d’un récent entretien, El Othmani a fermement assuré que le parti de la Lampe aura, encore une fois, la confiance des électeurs. Et ce, “grâce à ses activités communicationnelles et à son activité sous l’Hémicycle. Et aussi grâce à ses “fils”, ses “filles” et ses membres au sein des collectivités territoriales”, a claironné le SG du PJD.

Ajoutant qu’il prédit que son parti remportera haut la main les échéances électorales 2021, El Othmani affirme également que le PJD “a recouvré santé organisationnelle et forme militante. Ainsi, le dynamisme de ses activités, aussi bien internes et externes, que d’encadrement et de communication avec les citoyens, est devenu avéré”.

Par ailleurs, le patron du parti islamiste a démenti l’existence d’une quelconque crise interne au sein du PJD.”Je réfute toujours ce terme. Certes , il y avait eu quelques différends internes après que “oustad” Benkirane avait été démis de ses fonctions; Mais cette page a été tournée à 90%, surtout après le 8ème Congrès et le dialogue interne du parti”, a précisé El Othmani.

Et de conclure que si différends il peut y avoir, cela prouve l’existence de la vitalité du parti et celle des avis des uns et des autres.” Le plus important, c’est que tout débat a lieu dans le cadre des instances du parti”, a tenu à souligner le SG.

Larbi Alaoui et Naima Lambarki